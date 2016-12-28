В ГУР сообщили о вывезенных из Донбасса десятка тел российских военных

Представители украинской разведки сообщили, что отправляемые РФ «гумконвои» на Донбасс в обратную сторону не возвращаются пустыми, передает replyua.net. Украинским разведчикам стало известно, что грузы используются для того, чтобы перевозить на родину военных, погибших на Донбассе. Сообщатся, что подобным способом командиры российских Вооруженных сил, которые намереваются скрыть факт причастности своих кадровых военных в военных действиях на Донбассе.
В соответствии с данными разведывательных служб, 22 числа текущего месяца автомобили, состоящие в 59-м «гуманитарном конвое» вывезли на российскую территорию из находящихся под контролем террористов Горловки и Макеевки не менее сорока тел российских военнослужащих.
Как уже сообщалось, со стороны незаконных вооруженных формирований боевиков возле Светлодарской дуги были понесены достаточно серьезные потери. В частности, с 18 по 20 декабря в областную клиническую больницу имени Калинина в Донецке было доставлено сорок два тела убитых боевиков «ДНР» и примерно семь десятков раненых. В то же самое время, представители самопровозглашенных республик утверждают, что украинские военные оставили своих военных умирать прямо на месте боев.