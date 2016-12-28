валюта
СпецтемаВ Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

В ГУР сообщили о вывезенных из Донбасса десятка тел российских военных

В ГУР сообщили о вывезенных из Донбасса десятка тел российских военных
Представители украинской разведки сообщили, что отправляемые РФ «гумконвои» на Донбасс в обратную сторону не возвращаются пустыми, передает replyua.net. Украинским разведчикам стало известно, что грузы используются для того, чтобы перевозить на родину военных, погибших на Донбассе. Сообщатся, что подобным способом командиры российских Вооруженных сил, которые намереваются скрыть факт причастности своих кадровых военных в военных действиях на Донбассе.

В соответствии с данными разведывательных служб, 22 числа текущего месяца автомобили, состоящие в 59-м «гуманитарном конвое» вывезли на российскую территорию из находящихся под контролем террористов Горловки и Макеевки не менее сорока тел российских военнослужащих.

Как уже сообщалось, со стороны незаконных вооруженных формирований боевиков возле Светлодарской дуги были понесены достаточно серьезные потери. В частности, с 18 по 20 декабря в областную клиническую больницу имени Калинина в Донецке было доставлено сорок два тела убитых боевиков «ДНР» и примерно семь десятков раненых. В то же самое время, представители самопровозглашенных республик утверждают, что украинские военные оставили своих военных умирать прямо на месте боев.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)
Важное за сутки
28 дек 2016
37906

В Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

Российский экономический эксперт Михаил Хазин, ранее занимающий должность чиновника в администрации российского президента, озвучил свое мнение касаемо возможных вариантов для будущего Украины,

27 дек 2016
17473

Блогер: останні кілька днів візити на сторінки терористів Донбасу дуже радують

Блогер Олександр Коваленко підсумував результати моніторингу сторінок в соціальних мережах представників терористичного угруповання «ЛНР», - про це повідомляє replyua.net з посиланням на сторінку

27 дек 2016
10036

Російський науковець-геолог: будівництво Керченського мосту неможливе

Член Російської академії наук Юрій Медовар в інтерв’ю журналістам пояснив чому розрекламоване російськими ЗМІ будівництво мосту через Керченську протоку не має під собою реальних перспектив, - про це

Последние новости

Журналист: Хватит ныть! Гордитесь своей страной!

Forbes: Україна для бізнесу краща, ніж Росія

Боевики «ДНР» угрожают Украине трибуналом в Гааге

У Києві відбулося зухвале пограбування

В ГУР сообщили о вывезенных из Донбасса десятка тел российских военных

Дві партії мають повернути кошти до НАЗК

Генпрокурор поддержал снесение киосков в Киеве

Стали відомі плани Путіна на Новий рік

Театр на Подолі - це лише початок скандалів

Independent сообщает о странной находке, доказывающей существование машины времени

СМИ: из-за Балчуна «Укрзализныця» терпит убытки

Тука рассказал, как Семенченко натравил на него инициаторов осады ОРДЛО

Обама готовит для Путина большой новогодний подарок

Во Франции умерла одна из самых талантливых комедийных актрис

Матвей Ганапольский назвал две новые задачи Путина

Заявление Хазина об уничтожении Украины вызвало негодование среди пользователей

Спасатели нашли второй черный ящик Ту-154

Стало известно о последствиях землетрясения в Украине

Справа Януковича: Суд оголосив перерву на невизначений термін

Евгений Магда о презентации общественного движения «РУНА»: Кукловоды Савченко поспешили и могут «обнулить» ее рейтинг окончательно

 Новости за день