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Заявление СНБО об успехах украинской армии вызвало истерику у главаря «ЛНР»

Заявление СНБО об успехах украинской армии вызвало истерику у главаря «ЛНР»
Самопровозглашенный лидер «ЛНР» Игорь Плотницкий заявил, что недавно сделанное заявление Александра Турчинова, секретаря СНБО об успехах военнослужащих ВСУ на Донбассе, совершенно не соответствуют действительности, передает replyua.net. В частности, Плотницкий отметил, что не увидел никаких улучшений позиций украинских военных и назвал провальными все совершенные ими попытки взять под контроль новые территории. Главарь «ЛНР» выразил мнение, что Турчинов просто пытается выдать желаемое за действительное, хотя никаких аргументов при этом он не предоставил.

Как известно, подконтрольные России боевики 19 числа текущего месяца возобновили проведение активных боевых действий на оккупированных территориях Донбасса. Но все намерения боевиков взять под свой контроль новые пункты ВСУ недалеко от Светлодарской дуги завершились поражением.

Сам же Александр Турчинов рассказал, что украинским военнослужащим удалось нанести огромный удар по позициям боевиков и, как результат, расширить зону занимаемых позиций. Секретарь СНБО при этом отметил мужество и высокий профессионализм защитников Украины на востоке страны.
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