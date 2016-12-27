валюта
СпецтемаБомба в люк шасси Ту-154 была заложена в Москве

В Луганске боевики «ЛНР» задержали блогера с проукраинской позицией

В Луганске боевики «ЛНР» задержали блогера с проукраинской позицией
По информации сепаратистского ресурса ЛИЦ, в Луганске боевиками самопровозглашенной «ЛНР» был задержан проукраинский блогер Геннадий Беницкий, передает replyua.net. Согласно информации представителей «ЛНР», блогеру озвучили обвинения в том, что он через соцсеть Facebook якобы распространял экстремистские материалы. Более того, украинца обвиняют в публикации информации, которая является «оскорбительной относительно деятельности общественных организаций, государственных структур и органов власти «ЛНР».

Сейчас известно, что против блогера уже началось расследование производства по «части первой статьи 343 УК «ЛНР» за действия, целью которых является распространение ненавистного отношения, а также унижение достоинства человека. Сообщается, что боевикам «ЛНР» удалось выйти на Беницкого тогда, когда проводилось расследование «уголовного дела» блогера Эдуарда Неделяева, использующего псевдоним Edward Ned. В свое время Беницкий в своих материалах писал о том, что в городе Луганске «правоохранители» проведи задержание студентов, исполнявших украинские песни и использовавших лозунг «Слава Украине!».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СБУ: в Киеве задержан ТОП-спонсор боевиков «ДНР»
Важное за сутки
26 дек 2016
10860

Манн: дождались - полный "Крымнаш"

Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке прокомментировал новость об уже втором полном провале конкурса на строительство железнодорожной линии по крымскому мосту. Как сообщалось ранее, оккупационные

Последние новости

В СНБО поставили под сомнение возможность блокады ОРДЛО

Французский дипломат раскритиковал антироссийские санкции

Потеха началась: Московский суд признал смену власти на Украине госпереворотом

Декоммунизация в Украине: что изменилось в стране за 2016 год

Геннадій Москаль: Ужгородські собаки кращі за українських політиків!

В российском Минобороны рассказали о главной находке по Ту-154

Европейский посол в Украине рассказал, когда начнет действовать «безвиз»

Виталий Портников: Путину становится все тяжелее «покупать» любовь «братской» Беларуси

В Луганске боевики «ЛНР» задержали блогера с проукраинской позицией

Новый газопровод запустили в Винницкой области

Захарова сделала заявление о Минских договоренностях

Климкин рассказал об ожиданиях Украины от Вашингтона

Кремль снял с себя ответственность за выполнение Минских соглашений

Сергей Тигипко стал владельцем «Универсал Банка»

В России сообщили о «враждебном шаге» США в Сирии

«Эксперт» Лоза удивил комментарием о Джордже Майкле

Нусс: Все что нужно знать об «урне» или «руне» Савченко

Особенности вывода биткоина на счет Приватбанка

Савченко рассказала подробности о платформе «РУНА»

На Новый год украинцев ждут погодные сюрпризы

 Новости за день