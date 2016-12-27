В Луганске боевики «ЛНР» задержали блогера с проукраинской позицией

По информации сепаратистского ресурса ЛИЦ, в Луганске боевиками самопровозглашенной «ЛНР» был задержан проукраинский блогер Геннадий Беницкий, передает replyua.net. Согласно информации представителей «ЛНР», блогеру озвучили обвинения в том, что он через соцсеть Facebook якобы распространял экстремистские материалы. Более того, украинца обвиняют в публикации информации, которая является «оскорбительной относительно деятельности общественных организаций, государственных структур и органов власти «ЛНР».
Сейчас известно, что против блогера уже началось расследование производства по «части первой статьи 343 УК «ЛНР» за действия, целью которых является распространение ненавистного отношения, а также унижение достоинства человека. Сообщается, что боевикам «ЛНР» удалось выйти на Беницкого тогда, когда проводилось расследование «уголовного дела» блогера Эдуарда Неделяева, использующего псевдоним Edward Ned. В свое время Беницкий в своих материалах писал о том, что в городе Луганске «правоохранители» проведи задержание студентов, исполнявших украинские песни и использовавших лозунг «Слава Украине!».