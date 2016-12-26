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На Светлодарской дуге противник продолжает усиливать позиции

На Светлодарской дуге противник продолжает усиливать позиции
В район Светлодарской дуги российско-террористические войска продолжают перебрасывать подкрепление – стало известно о переброске подразделения из резервной группы к Калиновке и Молочному. Ранее это подразделение дислоцировалось на участке Булавино-Углегорск, передает replyua.net со ссылкой на Дмитрия Тымчука.

По словам координатора группы Информационное сопротивление, к линии фронта противник перебросил около семидесяти боевиков, которых разбили на несколько групп, а также станковые гранатометы - не меньше пяти штук, крупнокалиберные пулеметы. На своей странице в Фейсбуке Тымчук также пишет, что враг возле Горловки усиливает тактическую группу, и в сторону Широкой Балки перебросили четыре грузовика с наемниками, минометами, а также БМП. Тымчук отмечает, что нынешнее перемирие оказалось таким же, как и раньше. Оно продлилось несколько минут, и противник начал обстрелы по всем направлениям.

«На Светлодарской дуге очень напряженная ситуация. Боевики используют артиллерию, гранатометы, стрелковое оружие, минометы. Недалеко от Калиновки в ход идут БМП, а в Майорске и Зайцево со стороны врага обстрелы из гранатометов и пулеметов», отмечает координатор.
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