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В «ЛНР» распространяют слухи о вероятности «новогодних терактов» на Донбассе

В «ЛНР» распространяют слухи о вероятности «новогодних терактов» на Донбассе
Народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook сообщил об активно распространяемой террористами самопровозглашенной «ЛНР» о том, что со стороны якобы «украинских диверсантов» целой серии террористических актов в новогодний период в городах Алчевск и Перевальск Луганской области, которые временно находятся под контролем боевиков, передает replyua.net. Эксперт при этом отметил, что со стороны боевиков начались активные поиски так называемых «ДНР из представителей украинского МВД», которые сейчас особенно активно действуют в районе проведения АТО.

«Согласно «информации МГБ ЛНР», украинская сторона активно готовится к масштабным террористическим актам в Алчевске и Перевальске, для чего якобы минируются подъезды в жилых домах, магазинах, развлекательных учреждениях. Для поиска диверсантов было принято решение бросить множество представителей подразделений «МГБ» и «военного командования» на местах», - отмечается в сообщении Тымчука. Он считает, что в связи с тем, что террористы распространяют подобную информацию, не исключаются массовые провокации членами «МГБ ЛНР» среди мирных жителей, чтобы в последующем обвинить в этом украинскую сторону.
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