Представители украинских вооруженных сил в Счастье, что в Луганской области, получили от вражеских сил при непосредственном наблюдении участников ОБСЕ тела бойцов АТО, которые были убиты вследствие ожесточенной перестрелки у Светлодарска, 18 декабря текущего года, о чем сообщает «Громадське».
Как информирует replyua.net, представители оборонного ведомства Украинского государства предоставили пророссийским наемникам террористической «ЛНР» тела двух террористов, погибших в боях, а в обмен, при этом они получили двух «двухсотых» АТОшников. В сообщении подчеркивается, что осуществление обмена телами военных стала реальной исключительно благодаря соглашениям, достигнутым в Минске. Удалось также выяснить, что участники антитеррористической операции, которые пали в боях под Светлодарском, входили в состав 54 бригады. Среди них были солдат Байкус и лейтенант Яровой с позывными «Ваха» и «Шайтан» соответственно.
Являющийся координатором проекта Вооруженных сил Украины «Эвакуация 200» Михаил Котелевский, в свою очередь, подчеркнул, что им были осмотрены тела, и что действительно они похожи украинских военнослужащих из 54-й бригады. Он отметил, что бойцы получили огнестрельные ранения, которые с жизнью оказались несовместимы.