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Российские СМИ сообщили о катастрофических трудностях в «ДНР» и «ЛНР»

Российские СМИ сообщили о катастрофических трудностях в «ДНР» и «ЛНР»
Нынешний период обострения боевых действий на Донбассе, в том числе, в районе Светлодарской дуги, сопровождается социально-экономическим бедствием в находящихся под российской оккупацией территориях и полном тупике в проведении мирных переговоров. Как передает replyua.net, такое мнение высказали журналисты российского издания «Новая газета». При этом они отмечают, что среди причин, приведших к полному упадку в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» стало также то, что украинские власти в значительной мере усилили товарную блокаду. По утверждению авторов статьи, Россия на протяжение последнего года была единственной стороной, оказывающей Донбассу экономическую помощь.

Более того, журналисты отмечают, что за последнее время боевики пришли к неутешительному выводу, что Россия уже не так интересуется переговорным процессом и непосредственно оккупированными регионами Донбасса. Один из источников «ДНР» признался, что всех высокопоставленных советников и экспертов Кремль уже перебросил на Сирию, а в непризнанных республиках наблюдается постоянная серость. Также отмечается, что чиновники среднего уровня оказались дезориентированы в связи с тем, что отсутствует долгосрочная повестка.
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