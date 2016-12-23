Волонтер: последние новости со Светлодарской дуги

Юрий Мысягин, известный волонтер, на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что накануне происходило на Светлодарской дуге, информирует replyua.net. По его словам, позавчера под минометный обстрел попал капитан Прокопчук, гений инженерной службы 54-ой бригады.
Недалеко от машины взорвалась мина, авто прошило осколками насквозь, самого Прокопчука тоже задело – зацепило шею и руку, однако спасла бойца немецкая каска, принявшая на себя все удары. Сам Прокопчук уже видел этот пост и очень скромно отметил, что он не гений, и вся бригада – молодцы. Также известно, что он отказался от госпитализации. Также волонтер сообщает, что позавчера ему звонили ребята со Светлодарской дуги и говорили, что работы очень много, поскольку техника просто не выдерживает.
«Аккумуляторы требуют подзарядки. Вот так – люди выдерживают, а техника – нет. Они просили хорошее зарядное устройство, и мы постарались это сделать. Уже отправили. В ответ пацаны пообещали освободить новые позиции», пишет Мысягин и благодарит всех неравнодушных за помощь.