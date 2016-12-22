валюта
СпецтемаОлешко: Фреймут предала Украину! Убрать с телеэкранов!

Ситуация под Светлодарском: бойцы АТО одну за другой отбивают атаки боевиков

Ситуация под Светлодарском: бойцы АТО одну за другой отбивают атаки боевиков
Последние несколько дней вся страна, затаив дыхание, следит за течением событий вокруг происходящих на Светлодарской дуге боев. Так, только в четверг утром, 22 декабря пророссийские боевики два раза предпринимали попытки штурмом брать позиции украинских военных, расположившихся вблизи Светлодарска Донецкой области. Информация об этом приводится на официальном сайте оборонного ведомства Украинского государства.

Как информирует replyua.net, в сообщении говорится: «Вражеские силы активно продолжают провокационные действия в районе Светлодарска. На протяжении 45 минут, с 9:00 до 9:45 группировки боевиков, численность которых составляла порядка одного взвода, предприняли попытку выбить с занимаемых позиций бойцов ВСУ. Однако агрессор получил отпор от сил АТО, но спустя некоторое время предпринял повторную попутку атаковать».

В соответствии с информацией Министерства обороны Украины, все атаки террористов на Светлодарской дуге были отражены, причем без единой потери в личном составе. Бойцы АТО своими действиями вынудили боевиков отступить. В ведомстве отметили: «Среди личного состава ВСУ потерь нет. В настоящее время уточняются потери в рядах пророссийских террористов».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ сообщили о планах Украины расконсервировать мощнейшее вооружение
Важное за сутки
22 дек 2016
14564

Мирослав Гай сообщил ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге

В интервью изданию «Гордон» волонтер Мирослав Гай сообщил, что перед смертью бойцы АТО, оказавшиеся в плену в результате боев на Светлодарской дуге, были подвержены нечеловеческим пыткам, сообщает

22 дек 2016
9999

Российские военные ведут себя в Сирии ничем не лучше фашистов в 1941-ом

СМИ неоднократно сообщали о том, что при выезде их восточного Алеппо российские и иранские военные, которые вместе стоят на блок-постах, устраивают целые издевательства над людьми, которые хотят

Последние новости

Портников: Румыния готовится сделать то, чего ни разу не случалось в истории Украины

Внук Сталина найден мертвым в Москве

Муждабаев: похороны погибшего в АТО не помешали киевским новогодним корпоративам

Оккупационный суд принял решение в отношении Владимира Балуха

Манн: не все украинцы понимают цену возврата контроля над Донбассом

НБУ порадовал тенденциями в банковской системе - аналитик

Тетерук рассказал, откуда еще исключат Савченко

Як війна на Донбасі перетворюється у звичайну буденність

Манн сообщил об ужасных подробностях окончания эвакуации из Алеппо

ГПУ начала проверять «ПС» на совершение убийств на Майдане

Манн: Трамп принял еще одно важное решение

На Рождество в Германии эвакуируют 54 000 человек

Наем объяснил, почему оппозиционеры поддержали закон о госбюджете

Нусс: Тимошенко может не сомневаться - украинцы не забудут

Сазонов: нам не нужен в Раде официальный представитель Захарченко и Плотницкого

Украина начала сотрудничать с Польшей в отрасли ПВО

США усилит военное присутствие в Европе - Бен Ходжес

Манн: продолжается массовый вывод средств из России

Россияне оказались беднее, чем считалось - Пономарь

Сирия была для России большим тренировочным лагерем – эксперт

 Новости за день