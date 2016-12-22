Ситуация под Светлодарском: бойцы АТО одну за другой отбивают атаки боевиков

Последние несколько дней вся страна, затаив дыхание, следит за течением событий вокруг происходящих на Светлодарской дуге боев. Так, только в четверг утром, 22 декабря пророссийские боевики два раза предпринимали попытки штурмом брать позиции украинских военных, расположившихся вблизи Светлодарска Донецкой области. Информация об этом приводится на официальном сайте оборонного ведомства Украинского государства.
Как информирует replyua.net, в сообщении говорится: «Вражеские силы активно продолжают провокационные действия в районе Светлодарска. На протяжении 45 минут, с 9:00 до 9:45 группировки боевиков, численность которых составляла порядка одного взвода, предприняли попытку выбить с занимаемых позиций бойцов ВСУ. Однако агрессор получил отпор от сил АТО, но спустя некоторое время предпринял повторную попутку атаковать».
В соответствии с информацией Министерства обороны Украины, все атаки террористов на Светлодарской дуге были отражены, причем без единой потери в личном составе. Бойцы АТО своими действиями вынудили боевиков отступить. В ведомстве отметили: «Среди личного состава ВСУ потерь нет. В настоящее время уточняются потери в рядах пророссийских террористов».