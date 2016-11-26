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Бойовики "ДНР" знову надали неправдиву інформацію - Мотузяник

Бойовики "ДНР" знову надали неправдиву інформацію - Мотузяник
У Міністерстві оборони України спростували повідомлення проросійських терористів ОРДО про ще, що вони нібито намагалися атакувати сили антитерористичної операції по напрямку до Маріуполя та нанесли значних втрат ЗСУ. Про це сьогодні, 26-го листопада, розповів прес-офіцер Міноборони з питань АТО Мотузяник Олександр, пише українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.

«Сьогодні, приблизно о 10-й годині сепаратисти почали обстрілювати позиції Збройних сил України на Маріупольському напрямку, застосовуючи стрілецьку зброю, потім гранатомети, СПГ, ще згодом почали гатити з забороненої Мінськими домовленостями артилерії. Станом на 12-ту годину інтенсивність вогню почала знижуватися. При цьому ніяких спроб прориву нашої оборони не було. Диверсійні групи противника не зафіксовано», - зазначив полковник.

В той самий час Мотузяник також зауважив, що інформація бойовиків про те, що ЗСУ понесли значних втрат також брехня. Також він застеріг, що терористи можуть звинуватити сили АТО у використанні мінометів. «Але це не так, оскільки міномети були відведенні на визначену рамковими домовленостями відстань», - наголосив представник Міноборони.
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