Новини з зони АТО за минулу добу (25.11.16)

За минулі 24 години на сході України в зоні проведення антитерористичної операції поранення отримали п’ятеро військовослужбовців Збройних сил України. Загиблих немає. Про це сьогодні, 26-го листопада, виступаючи на прес-конференції в Києві, розповів прес-офіцер Міністерства оборони України з питань АТО полковник Лисенко Андрій, інформує replyua.net.
«На щастя, за минулу добу в зоні бойових дій на сході України в лавах Збройних сил України ніхто не загинув. Поранення отримали п’ятеро наших захисників», - зазначив він. Представник Міноборони уточнив, що поранення військові отримали в різних районах в результаті ворожих обстрілів.
Як повідомлялося, за минулу добу проросійські найманці здійснили 37 обстрілів по позиціях сил АТО. На Маріупольському напрямку знову було найгарячіше. Там бойовики застосовували заборонену Мінськими угодами 152-міліметрову артилерію, БМП, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. На донецькому на луганському напрямках бандити менш активно вели вогонь з 122-х міліметрової артилерії, 120-мм мінометів та вищеперерахованої зброї. Сепаратистсько-терористичні війська продовжують блокувати відведення військ в районі Станиці Луганської.