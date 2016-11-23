Волонтеры доставили в зону АТО штурмовые авто

«Бешеные Мольфары» - это спецпроект украинских волонтеров, который удалось реализовать и поставить в зону АТО несколько штурмовых авто, информирует replyua.net со ссылкой на страницу волонтеров в Фейсбуке.
По словам украинских волонтеров, на фронт удалось доставить несколько рейдовых штурмовых машин, которые базируются на агрегатах Мицубиси Паджеро. Штурмовые авто были модифицированы под довольно легкую противоосколочную броню, с турелями под пулемет ДШК и курсовой пулемет, отметили волонтеры. Также они разместили в Фейсбуке снимки штурмовых авто. Напомним, что месяц назад жители Львова запустили акцию «Военное такси», чтобы собрать деньги на автомобиль для фронта. Акция была также организована волонтерами. Идея о сборе средств появилась после того, как жители города увидели, на каких старых машинах ездят украинские бойцы.
Деньги собирались всем миром, и, чтобы проехать на «Военном такси», во Львове выстроилась очередь из нескольких десятков пассажиров. Некоторые жители города просто подходили к такси и молча передавали деньги в фонд – кто сколько может, ведь для бойцов важна каждая гривна.
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