Командир полка «Азов» призвал нанести мощный удар по «ДНР»

По мнению известного в Украине политика и руководителя полка «Азов» Андрея Билецкого, в настоящее время опасности Мариуполя ничего не угрожает, поэтому не стоит опасаться нападение боевиков самопровозглашенной «ДНР». Но в перспективе есть реальная угроза развития негативного сценария, в связи с чем комбат считает, что бойцам антитеррористической операции нужно будет первыми мощно ударить по «ДНР». Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на интервью Билецкого изданию «Апостроф».
Комбат утверждает, что пока обе стороны конфликта в Донецкой и Луганской областях пытаются сохранять линию фронта на ранее установленных рубежах. Хотя, отметил Андрей Билецкий, скоро возможно начало большого наступления пророссийских террористов на Мариуполь. Основная его цель – стремление отделить город от сообщения с Запорожской областью, или же начало атаки на Славянск.
Билецкий считает, что ВСУ поступят правильно, если нанесут превентивный удар по местам нахождения террористов и получить важную победу. В противном случае, если фронт будет находиться на тех же позициях, что и ранее, последствия для украинских ВСУ будут негативными.
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