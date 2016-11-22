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Волонтер: украинские военные сдерживают натиск РФ на Донбассе

Волонтер: украинские военные сдерживают натиск РФ на Донбассе
Украинские бойцы продолжают сдерживать кремлевские планы на Донбассе и дают мощный отпор террористам. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Семен Кабакаев, координатор проекта «Стоп Террор» и известный волонтер.

По его словам, количество обстрелов на Донбассе заметно уменьшилось, и это прекрасная новость. «Наши пацаны не гибнут в зоне АТО, стали меньше стрелять, да и времени на передышку теперь намного больше. Но нужно отметить, что передвижения техники, тренировок боевиков и подвоза новых боекомплектов меньше пока не становится», пишет Кабакаев. Также волонтер отмечает, что в любой момент это затишье может перерасти в бурю, и военным приходится быть во всеоружии постоянно.

«Планы Кремля набирают обороты, и это нужно признать. Украинские бойцы сдерживают эти планы на тактическом уровне, и у них это пока отлично получается», отмечает Кабакаев. Напомним, что в начале текущей недели российско-террористические войска действительно уменьшили количество провокаций на Донбассе, и украинская сторона не несет потери.
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