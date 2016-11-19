Казанський: пара ремарок про «громадянську війну» в Україні

Журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Фейсбук дав кілька коментарів з приводу нещодавно оприлюдненого Спеціальною моніторинговою місією Організації безпеки і співробітництва в Європі звіту, який стосується діяльності терористів на територіях, контрольованих так званими Л/ДНР, - про це інформує replyua.net.
Так, журналіст нагадує, що СММ ОБСЄ протягом останніх кількох місяців вела спостереження у двох пунктах пропуску, розташованих на ділянці україно-російського кордону, який не контролюється українською владою – Донецьк і Гуково. За час, поки працювала місія, її члени мали змогу побачити, як кордон у напрямку тимчасово окупованих територій перетинали приблизно тридцять тисяч російських вояків, в однаковій формі. І це лише у тій місцевості, яка була охоплена моніторингом СММ! Загальну картину навіть і уявляти не хочеться. Крім того, члени групи також неодноразово бачили вантажівки з позначкою «Груз 200» на бортах, які перетинали кордон у зворотному напрямку – в Російську Федерацію.
От тобі і «громадянська війна» в Україні. Власне, це все, що треба знати про явище, яке у Кремлі називають «бунтом трактористів і шахтарів Донбасу», - підсумовує журналіст.
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