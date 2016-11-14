Російські ЗМІ розповідають, що в "ДНР" затримали вбивць "Мотороли" (ВІДЕО)

Сьогодні, 14-го листопада, у російських мас-медіа розповідають про затриманих представниками терористичної проросійської організації «ДНР» шістьох осіб, яких звинувачують в організації вибуху, в результаті якого загинув відомий кат українських військовополонених Павлов Арсеній, більш відомий як «Моторола». Сюжет про це вийшов у телепередачі російського пропагандиста Кисельова Дмитра на каналі «Росія 1», інформує replyua.net.
«На ці новини з нетерпінням чекала вся Росія. У Донецькій народній республіці нарешті натрапили на слід диверсантів, які організували вбивство легендарного командира Арсенія Павлова. При цьому вже є результати: кількох українських нациків уже заарештовано. Це хороший результат», - сказав Кисельов. Потім у ефірі російського каналу показали відео з Донбасу, на якому видно, як терористи ведуть шістьох затриманих. На відеозаписі їхні обличчя приховали. Відомо ім’я лише одного з них – Попов Ернест. У сюжеті сказали, що дана особа має зв’язки з батальйоном «Азов».
«Я приїхав у Київ та приєднався до батальйону «Азов». Потрапив на військову базу, де нас вчили як розбирати і збирати автомати. Пізніше я отримав команду їхати на Донбас та приєднатися до осередку Misanthropic Division», - розповів затриманий.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter