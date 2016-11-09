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Штаб АТО: Бойовики 54 рази порушували режим "тиші"

Штаб АТО: Бойовики 54 рази порушували режим "тиші"
За минулі 24 години проросійські терористи 54 рази порушували режим припинення вогню, стріляючи по позиціям сил антитерористичної операції. Про це сьогодні, 9-го листопада, повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Фейсбуці, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається , що по напрямку до Маріуполя активність противника знову була найвищою по всій лінії розмежування. Тут терористи за минулу добу відкривали вогонь 32 рази, застосовуючи БМП, гранатомети, стрілецьку зброю та міномети різних калібрів. Таким чином противник в черговий раз намагався спровокувати військовослужбовців Збройних сил України на вогонь у відповідь.

На Луганському напрямку російські найманці 16 разів відкривали вогонь по позиціям української армії. Тут сепаратисти застосовували БТРи, 120-ти міліметрові міномети та стрілецьку зброю. Крім того в районі населеного пункту Клинове-Попасне бандити гатили з 122-х міліметрової самохідної артилерії. В той самий час під вогнем БМП, гранатометів крупнокаліберних кулеметів та мінометів обох калібрів опинилися населені пункти Зайцеве, Авдіївка, Луганське та Новгородське. На Донецькому напрямку терористи зберігали відносний спокій, - за минулу добу 6 обстрілів.
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