Новини з зони АТО за минулу добу (7.11.16)

За минулі 24 години на сході України у війні проти агресора в лавах Збройних сил України, дякувати Богу, ніхто не загинув. В той самий час поранення отримали четверо наших захисників. Про це сьогодні, 8-го листопада, виступаючи перед журналістами на брифінгу в Києві, розповів представник Міністерства оборони України з пищать АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.
«На щастя, за минулу добу серед українських військовослужбовців у наслідок бойових дій (збройних провокацій терористичний угрупувань, найнятих Кремлем – ред.) ніхто не загинув. Проте не обійшлося без поранених: чотири наших солдат отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості», - розповів полковник.
Як повідомлялося раніше, за минулу добу сепаратисти 50 разів відкривали вогонь по позиціям сил антитерористичної операції. Знову найгарячіше було по напрямку до Маріуполя, де бандити 31 раз порушували режим припинення вогню, застосовуючи зенітні установки, БМП, міномети, гранатомети, ствольну артилерію та стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку 10 випадків збройної провокації, а на Луганському – 9. На цих напрямках злочинці гатили з мінометів обох калібрів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
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