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Терористи в черговий раз зривають розведення військ - представник України в СЦКК

Терористи в черговий раз зривають розведення військ - представник України в СЦКК
У зв’язку з регулярними обстрілами проросійських бойовиків українська сторона не може розпочати відведення військ в районі Станиці Луганської згідно з рамковою домовленістю від 21-го вересня поточного року, термін виконання якої передбачався 13 діб. Про це сьогодні, 3-го листопада, заявив голова української сторони в Спільному центрі з контролю та координації з питань мирного врегулювання ситуації генерал-майор Кременецький Борис, повідомляє прес-офіцер СЦКК, передає replyua.net.

«Українська сторона готова виконувати вимоги рамкової домовленості тристоронньої контактної групи по розведенню сил та засобів у визначених зонах безпеки по всій лінії розмежування. Але обстріли з боку терористів, зокрема ті, що відбувалися вночі 1-го листопада в районі населеного пункту Станиця Луганська, зробили цей процес неможливим», - зазначили в інформаційному листі.

«Повторні обстріли відбулися в тому ж самому районі вже наступної ночі. Це ще раз підтверджує, що представники бандформувань не готові виконувати обов’язки, які вони взяли на себе на переговорах в Мінську», - наголосив представник української сторони в СЦКК. Як відомо, терористи за останній тиждень значно збільшили кількість обстрілів по всій лінії зіткнення.

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