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Новини з зони АТО за минулу добу (31.10.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (31.10.16)
За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції в лавах Збройних сил України всі залишилися живими та неушкодженими. Про це сьогодні, 1-го листопада, виступаючи перед журналістами, розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.

«За минулу добу ніхто з українських військовослужбовців не загинув та не був поранений», - зазначив полковник. Він додав, що в той самий час ситуація на всіх напрямках залишалася напруженою та доволі небезпечною. «Противник порушував режим припинення вогню по всій лінії розмежування», - наголосив речник АТО.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу проросійські бойовики 36 разів порушували режим «тиші». Зокрема, по напрямку до Маріуполя терористи 17 разів відкривали вогонь по позиціям наших бійців. Бандити застосовували міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. А в районі Березного сепаратисти стріляли з озброєння БМП. На Донецькому напрямку ЗСУ зафіксували 10 випадків збройних провокацій. Тут російські найманці застосовували БМП, міномети 82-го та 120-го калібру, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. На Луганському напрямку – 9 обстрілів з застосуванням мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та ствольної артилерії.

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