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Новини з зони АТО за сьогодні (29.10.16)

Новини з зони АТО за сьогодні (29.10.16)
Станом 18:00 сьогоднішнього дня проросійські терористи на Донбасі обстріляли позиції наших захисників 34 рази. Про це сьогодні, 30-го жовтня, на сторінці у Фейсбуці повідомляє прес-центр штабу АТО, передає replyua.net.

По напрямку до Маріуполя ситуація залишається незмінно напруженою. Тут ворог 20 разів за сьогодні порушував режим припинення вогню. В районах населених пунктів Старогнатівка та Мар’їнка сепаратисти стріляли по військовим сил АТО з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Райони Павлопіля та Павлівки терористи рясно «поливали» мінами з мінометів 28-х міліметрового калібру. Неподалік Широкиного наші захисники опинилися під ворожим вогнем з мінометів різного калібру та протитанкових ракетних комплексів.

На Донецькому напрямку бандити 10 разів відкривали вогонь по позиціям військовослужбовців Збройних сил України. В районі Луганського бойовики стріляли з БМП. А по водяному гатили з важкої артилерії. В районах інших населених пунктів бойовики застосовували 82-мм міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. На Луганському напрямку зберігається відносне затишшя – зафіксовано 4 провокації. Тут російські засланці стріляли зі ствольної артилерії, різнокаліберних мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

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