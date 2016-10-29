Прикордонники повідомляють про зміну графіку роботи пропускних пунктів

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Державна прикордонна служба України повідомила, що змінить графік роботи контрольно-пропускних пунктів на лінії розмежування у Луганській та Донецькій областях, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Радіо Свобода».Так, тепер пункти в’їзду-виїзду на окуповану територію Донбасу будуть працювати з восьмої ранку до сімнадцятої вечора. Зміну графіку роботи прикордонники пов’язують із дотриманням безпекових вимог. За їх словами, вона має сприяти убезпеченню життя мирного населення, яке має намір перетнути лінію розмежування, адже світловий день зараз скорочується, а у темний період доби ризик обстрілів з боку терористів у рази вищий. Нагадаємо, законодавство про порядок проведення антитерористичних заходів передбачає, що на адміністративному кордоні з окупованою територією діє низка пропускних пунктів, на яких здійснюється контроль за особами, які в’їжджають на такі території чи виїжджають з них.Як наголошують прикордонники, новий графік роботи набуде чинності з тридцятого жовтня 2016 року. Нагадаємо, у ніч з двадцять дев’ятого на тридцяте жовтня наша держава перейде на зимовий час, а отже сутінки наставатимуть на годину раніше.