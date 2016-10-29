Тука розповів коли на Донбасі з’явиться озброєна місія

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Колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації, який зараз працює у Міністерстві з питань окупованих територій, Георгій Тука поділився своїми прогнозами щодо формату озброєної місії, яка має з’явитись на Донбасі, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Цензор.нет».Так, чиновник у своєму інтерв’ю розповів, що розраховує на зміну формату озброєної місії. По-перше, його не влаштовує кількість спостерігачів – п’ятсот-тисяча осіб – це замало. За словами Туки, це «капля в морі» і про це варто говорити вголос. Наприклад, коли наводили лад в Боснії, було залучено щонайменше шістдесят тисяч миротворців. Потреба України не менша, а, можливо, навіть більша.По-друге, варто пам’ятати про фінансову спроможність. Тука нагадує, що бюджет Організації з безпеки і співробітництва в Європі налічує приблизно сто сімдесят мільйонів євро, при цьому приблизно сто мільйонів витрачається на моніторингову місію в Україні. Тому більш ніж імовірно, що збільшення рівня витрат ОБСЄ просто «не потягне». Саме на цій підставі Тука сподівається, що право організувати озброєну місію буде передане до Організації об’єднаних націй. Нагадаємо, план дій щодо реалізації Мінських угод передбачає введення на лінію розмежування на Донбасі озброєної місії ОБСЄ.