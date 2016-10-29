Новини з зони АТО за минулу добу (28.10.16)

За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовослужбовець Збройних сил України. Ще семеро наших захисників отримали поранення. Про це сьогодні, 29-го жовтня, під час чергового брифінгу розповів спікер Міністерства оборони з питань АТО Лисенко Андрій, передає replyua.net.
«Через активну військову агресію з боку проросійських бойовиків, що суперечить досягнутим домовленостям у Мінську, один солдат української армії загинув, та ще семеро наших хлопців отримали поранення різної тяжкості», - повідомив полковник. Проте речник АТО так і не уточнив, де саме Збройні сили України зазнали втрат. За інформацією від Лисенка стало відомо, що з 17 ворожих обстрілі на Луганському напрямку 5 – були з важкого забороненого озброєння. По напрямку до Донецька ситуація була більш спокійною – 4 з 10 обстрілів за минулу добу велись з важкої артилерії.
За словами Лисенка, незмінно важко нашим захисникам на Маріупольському напрямку, де за минулі 24 години терористи 28 разів порушували режим «тиші», 15 разів – з застосуванням важкого озброєння. Тут до позицій сил АТО прилетіло приблизно 400 ворожих мінометних мін різного калібру. Російські найманці продовжують зривати виконання розведення військ.
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