валюта
СпецтемаБоровой: Путин выведет войска с Донбасса только в одном случае | Посетите новый финансовый форум

Новини з зони АТО за минулу добу (28.10.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (28.10.16)
За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовослужбовець Збройних сил України. Ще семеро наших захисників отримали поранення. Про це сьогодні, 29-го жовтня, під час чергового брифінгу розповів спікер Міністерства оборони з питань АТО Лисенко Андрій, передає replyua.net.

«Через активну військову агресію з боку проросійських бойовиків, що суперечить досягнутим домовленостям у Мінську, один солдат української армії загинув, та ще семеро наших хлопців отримали поранення різної тяжкості», - повідомив полковник. Проте речник АТО так і не уточнив, де саме Збройні сили України зазнали втрат. За інформацією від Лисенка стало відомо, що з 17 ворожих обстрілі на Луганському напрямку 5 – були з важкого забороненого озброєння. По напрямку до Донецька ситуація була більш спокійною – 4 з 10 обстрілів за минулу добу велись з важкої артилерії.

За словами Лисенка, незмінно важко нашим захисникам на Маріупольському напрямку, де за минулі 24 години терористи 28 разів порушували режим «тиші», 15 разів – з застосуванням важкого озброєння. Тут до позицій сил АТО прилетіло приблизно 400 ворожих мінометних мін різного калібру. Російські найманці продовжують зривати виконання розведення військ.

Горячая тема: Боровой: Путин выведет войска с Донбасса только в одном случае
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
29 окт 2016
5530

Тандит: началась большая зачистка

Российские СМИ продолжают рассказывать страшилки о том, что Украина является фашистской страной, и взамен «русскому миру» РФ раскачивает новые позиции, а для этого использует украинских заключенных.

29 окт 2016
5149

Професор, який передбачив всіх президентів США з 1984 року, назвав переможця виборів

Професор Аллан Ліхтман, який, починаючи з 1984 ніколи не помилявся в своєму прогнозі імені наступного президента США, заявив, що перемога на цих виборах дістанеться кандидату від республіканців


Свежие новости

17-річній харків'янці, яка жорстоко розправилася з кошеням, загрожує в'язниця

Росія відправила ще одне бойове судно до берегів Сирії

У Парасюка досить скромні статки

Герої «русского мира» до вух вимазані кров'ю українців, кримських татар, сирійських дітей заспівали про життя (ВІДЕО)

Березенко займається політикою, а дружина заробляє гроші

В Кремлі вже занепокоїлися через новий герб української розвідки, на якому меч пронизує Росію

РФ повернеться до Ради ООН з прав людини вже у 2017 році - Чуркін

Інтерпол має намір оголосити в розшук головного опозиціонера Путіну

Новини з зони АТО за минулу добу (28.10.16)

В «ДНР» приняли «строгий законопроект»

В Италии еще одно мощное землетрясение

На чем скажется внебюджетное увеличение минимальной зарплаты?

Декларация Гонтаревой – миллионы долларов и элитные авто

Синоптики: в выходные ухудшение погоды – мокрый снег и ливни

Наташа Корольова показала журналістам чорну вишиванку і розказала, як сумує за СРСР

Глава НБУ їздить на двох Porshe

ГПУ почала заочне засудження "міноборони ДНР"

Матиос: три миллиарда Януковича пошли на «нужды»

Саша Сотник: Чесних і талановитих людей в Росії вимагають «розстріляти, як скажених собак»

Як на Горбатюка тиснули керівники ГПУ

 Новости за день