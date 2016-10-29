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Сепаратисти відкривали вогонь в напрямку КПВВ "Мар'їнка"

Сепаратисти відкривали вогонь в напрямку КПВВ "Мар'їнка"
Минулої доби ввечері проросійські терористи знову відкривали вогонь по позиціям військовослужбовців Збройних сил України по напрямку контрольного пункту пропуску «Мар’їнка». Про це сьогодні, 29-го жовтня, повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України, передає replyua.net.

У інформаційному листі зазначається, що сепаратисти відкрили вогонь на даному напрямку після 22-ї години. На той момент всі пропускні операції на даному пропускному коридорі були завершені і цивільних там не було. Було встановлено, що російські найманці відкривали вогонь з лісосмуги, яка знаходиться в районі населеного пункту Олександрівка. Бойовики застосовували виключно стрілецьку зброю різного калібру. Завершився обстріл приблизно об 23-й годині (тривалість порушення режиму припинення вогню фіксувалася на протязі години). В той самий час у повідомленні Держприкордонслужби нагадують, що подібний випадок на цьому ж самому напрямку був добою раніше. Тоді терористи також застосовували стрілецьку зброю, тільки тривалість обстрілу була дещо більшою – приблизно 3 години. Сепаратисти, пострілявши зі стрілецької зброї деякий час, почали застосовувати більш «серйозну» зброю - АГС-17 та РПГ.

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