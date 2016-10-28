Новини з зони АТО за минулу добу (27.10.16)

За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі один військовослужбовець української армії загинув, ще шестеро отримали поранення різної тяжкості. Про це сьогодні, 28-го жовтня, виступаючи перед журналістами на черговому брифінгу в Києві, розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО полковник Лисенко Андрій, інформує replyua.net.
«За минулу добу в результаті збройних провокацій з боку проросійських терористів 1 солдат Збройних сил України загинув. Поранення отримали шестеро військовослужбовців. Наразі вони знаходяться в лікарнях, де їх обстежують фахівці», - розповів він. Як повідомлялося раніше, у штабі АТО повідомили, що за минулу добу противник 54 рази відкривав вогонь по нашим позиціям.
По напрямку до Маріуполя минулої доби було найгарячіше. Тут бойовики 34 рази обстріляли позиції сил АТО з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. а в окремих районах даного напрямку російські найманці застосовували 120-ти та 82-х міліметрові міномети. На Донецькому напрямку бандити порушували режим тиші 17 разів; стріляли з різноманітної зброї, в тому числі з важкої забороненої «Мінськом» артилерії 152 мм. На Луганському напрямку зберігався відносний спокій, - 3 обстріли за минулу добу. Бойовики застосовували лише стрілецьку зброю.
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