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СММ ОБСЄ фіксує, як Росія перекидає військових та техніку на Донбас

СММ ОБСЄ фіксує, як Росія перекидає військових та техніку на Донбас
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка дуже часто залишається «відсторонена» від підконтрольних бойовиками ділянок Донбасу, зафіксувала декілька фактів передачі з території Російської Федерації до окупованого сходу України військових та воєнної техніки. Про це під час засідання Ради ОБСЄ у Відні розповів представник Сполучених Штатів при організації дипломат Деніел Байер, пише «Укрінформ», передає replyua.net.

«Не зважаючи на постійні перепони з боку проросійських бойовиків, моніторингова місія продовжує фіксувати регулярні докази постачання зброї та військової сили Російською Федерацією до окупованого Донбасу», - зауважив посол. За його словами, 17-го жовтня спостерігачі ОСБЄ в черговий раз помітили перекидання військової сили з РФ до бойовиків: мінівен з людьми в камуфляжу рухався з боку кордону з Росією до непідконтрольної Україні часини її території. Варто зауважити, що, за словами американського диплома, даний автомобіль не перетинав кордон через офіційний пункт пропуску.

Також Байер повідомив про те, що минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксували автобус, який з окупованої території Донбасу повертав близько 20-ти осіб в камуфляжі на територію Росії. Він наголосив, що сепаратисти навмисне блокують доступ моніторингової місії, аби безперешкодно і «непомітно» отримати допомогу від РФ.

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