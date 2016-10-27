Новини з зони АТО за минулу добу (26.10.16)

За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції на сході України в результаті бойових дій загинув один військовослужбовець. Крім цього ще троє солдат отримали поранення різних ступенів тяжкості. Про це сьогодні, 27-го жовтня, на прес-конференції в Києві розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Мотузяник Олександр, передає replyua.net.
«За минулу добу в наслідок ворожих обстрілів у лавах збройних сил України були зафіксовані втрати: один військовослужбовець загинув та троє зазнали поранення», - зазначив полковник. Як зазначалося раніше, за 26-те жовтня проросійські терористи 72 рази обстрілювали позиції наших захисників по всій лінії розмежування. Минулої доби було найгарячіше на Маріупольському напрямку, де бойовики 43 рази порушували режим припинення вогню. Тут сепаратисти застосовували гранатомети, міномети, танки, кулемети та стрілецьку зброю. В окремих районах російські найманці застосовували крупнокаліберну артилерію.
По напрямку до Луганська було налічено 15 ворожих провокацій, а на Донецькому – 14. На даних напрямках бойовики застосовували зенітні установки, БМП, гранатомети та міномети різних систем, кулемети та стрілецьку зброю.
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