валюта
СпецтемаМирослав Олешко: Уже нет никаких сомнений. Юлия Тимошенко сотрудничает с Путиным | Посетите новый финансовый форум

КПП «Майорск» обстреляли боевики

КПП «Майорск» обстреляли боевики
Контрольно-пропускной пункт «Майорск» сегодня временно прекратил работу из-за того, что рано утром его обстреляли боевики, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины. В сообщении Госпогранслужбы говорится о том, что пока не была получена информация о пострадавших, а обстрел со стороны боевиков начался в седьмом часу утра.

Нужно отметить, что контрольно-пропускной пункт «Майорск» начал работать меньше недели назад – 21 октября. Его открыли вместо ранее закрытого пункта «Зайцево». В Госпогранслужбе отмечали, что решение о переносе пропускного пункта было связано с тем, чтобы обеспечить более качественный контроль за перемещением различных грузов, автомобилей и граждан. Благодаря «Майорску» пограничники надеялись уменьшить возможность проникновения на подконтрольные территории преступников и членов диверсионных групп.

Также с помощью нового КПП пограничники надеялись вывести из серой зоны Курдюмовку, Зайцево, Майорск, Кодыму, Николаевку, Отрадовку. Создание КПП должно было уменьшить социальное напряжение и исключить потребность в пересечении пропускного пункта лиц, проживающих в этих населенных пунктах.

Горячая тема: Северному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Рева розповів про ресурси для мінімальної зарплати в 3200 гривень

Голландские СМИ увидели давление со стороны Климкина на Нидерланды

КПП «Майорск» обстреляли боевики

В ЄС знову заминки з рішенням про безвізовий режим для України

Иноземцев: «Вова, что ты делаешь?»

Кремль попросив України притримати своє незадоволення при собі. Путін робить те, що хоче

Сотник: Кремль зливає опозиціонера Навального?

Пограничники: в российских фурах продукты и медикаменты

НАЗК хоче отримати підтримку від України

Сазонов: США ламають сценарій Москви

НАЗК не буде переносити кінцеву дату подачі декларацій

В российских СМИ появилась лживая информация о состоянии старейшего артиста РФ

Павло Правий: Надія Савченко «созрєла»

В Карпатах построят длинную канатную дорогу

Березовець про звинувачення поліцейських: Розруха не в клозетах, друзі, в головах

Наливайченко: по телевизору показали не то, что должны были все увидеть

Эксперт: Трамп – это американец без ценностей

С 4 ноября начнет курсировать еще один поезд «Интерсити»

Жители Германии уверены, что начнется война с Россией

В школе Дебальцево повесили «ДНРовский» плакат

 Новости за день