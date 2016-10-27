КПП «Майорск» обстреляли боевики

Контрольно-пропускной пункт «Майорск» сегодня временно прекратил работу из-за того, что рано утром его обстреляли боевики, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины. В сообщении Госпогранслужбы говорится о том, что пока не была получена информация о пострадавших, а обстрел со стороны боевиков начался в седьмом часу утра.
Нужно отметить, что контрольно-пропускной пункт «Майорск» начал работать меньше недели назад – 21 октября. Его открыли вместо ранее закрытого пункта «Зайцево». В Госпогранслужбе отмечали, что решение о переносе пропускного пункта было связано с тем, чтобы обеспечить более качественный контроль за перемещением различных грузов, автомобилей и граждан. Благодаря «Майорску» пограничники надеялись уменьшить возможность проникновения на подконтрольные территории преступников и членов диверсионных групп.
Также с помощью нового КПП пограничники надеялись вывести из серой зоны Курдюмовку, Зайцево, Майорск, Кодыму, Николаевку, Отрадовку. Создание КПП должно было уменьшить социальное напряжение и исключить потребность в пересечении пропускного пункта лиц, проживающих в этих населенных пунктах.
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