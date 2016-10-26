Новини з зони АТО за минулу добу (25.10.16)

За минулу добу під час збройного протистояння в зоні проведення антитерористичної операції, дякувати Богу, в лавах Збройних сил України ніхто не загинув, один військовослужбовець отримав поранення. Про це сьогодні, 26-го жовтня, виступаючи з кафедри на брифінгу, розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, інформує replyua.net.
«На щастя, за минулі 24 години в результаті бойових дій на Донбасі серед українських військовослужбовців ніхто не згинув. Але не вдалося обійтися без поранення: одного нашого бійця доправили до найближчого шпиталю, де йому наразі надають необхідну меддопомогу», - зазначив полковник.
Як повідомлялося раніше, за минулу добу проросійські терористи обстріляли позиції сил АТО 34 рази. Найгарячіше було по напрямку до Маріуполя, де сепаратисти 24 рази порушували режим припинення вогню. Там бандити відкривали вогонь з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. На Луганському напрямку нарахували 5 випадків порушення режиму «тиші». Бойовики гатили з артилерії, гранатометів та стрілецької зброї. 5 разів терористи обстріляли Авдіївку, застосовуючи різноманітну зброю (гранатомети різних систем та кулемети).
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter