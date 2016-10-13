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Для участі у війні в Сирії Донбас покинули 600 терористів - ДПСУ

Для участі у війні в Сирії Донбас покинули 600 терористів - ДПСУ
За останній час окуповану частину Донбасу покинули близько 600 бойовиків. Вони виїхали до Росії, звідки їх мають відправити для участі у бойових діях в Сирії. Про це на прес-конференції розповів представник Державної прикордонної служби України Слободян Олег, інформує телеканал «112 Україна», передає replyua.net.

«Наразі представники самопроголошених республік проводять агітацію серед бойовиків на участь у військовому конфлікті в Сирії. На протязі останніх кількох днів окуповану частину Донбасу через непідконтрольний Україні східний кордон до російського Ростова-на-Дону виїхали кілька організованих груп для подальшої відправки в гарячі точки Алеппо. Загальна кількість бойовиків, що покинула територію України – приблизно 600 осіб», - повідомив він.

Як зазначалося раніше, українські силові відомства заявляли про те, що російська влада розпочала вербування донецьких бойовиків для участі у війні в Сирії. На непідконтрольних територіях Донбасу для вербування організували кілька точок прийому добровольців. За участь у сирійській війні, за інформацією української розвідки, Російська Федерація пропонує щомісячну зарплату в кілька тисяч доларів США.

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