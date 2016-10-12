10 жовтня в зоні АТО СММ ОБСЄ зафіксувала 335 вибухів

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ під час спостереження в зоні проведення антитерористичної операції за 10 жовтня зафіксувала 335 вибухів, серед яких 329 випадків на Донеччині та 6 – на Луганщині. Про це можна дізнатися зі звіту місії, який було опубліковано на офіційному веб-сайті СММ від 11-го жовтня, передає replyua.net.
«10-го жовтня СММ ОБСЄ зафіксувала значне зростання інтенсивності та кількості обстрілі в Донецькій області. Кількість вибухів у даному регіоні зросла до 329, порівнюючи з показниками минулою добою, які склали 127 вибухів», - зазначається у інформаційному листі. «На Луганщині моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала значне скорочення кількості випадків порушення режиму тиші, зокрема за 10-те жовтня СММ зафіксувала 6 вибухів, порівнюючи з показниками за 9 жовтня (47 вибухів)», - йдеться у повідомленні.
Також у звіті вказується, що СММ ОБСЄ продовжує вести моніторинг на трьох ділянках розведення сил та засобів: Станиця Луганська, Золоте та Петрівське. «Спеціальна моніторингова місія продовжує вести спостереження у визначених рамковою угодою зонах розведення військ», - наголошується у повідомленні. Спостерігачі також скаржаться на обмежений доступ на всіх трьох ділянках.
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