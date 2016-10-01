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Эксперты: в зоне АТО требуют разминирования около 1 миллиона мин и взрывных устройств

Эксперты: в зоне АТО требуют разминирования около 1 миллиона мин и взрывных устройств
Как сообщает replyua.net, 28 сентября текущего года в Верховную Раду Украины внесли законопроект «Об обеспечении притивоминной деятельности в Украине». Инициатором законопроекта является народный депутат Украины Килесев Андрей Миколайевич.

В пояснительной записке к проекту значится, что в Украине критически возросла угроза жизни граждан и осуществления предпринимательской деятельности на территории государства из-за минной опасности. Разработчик законопроекта сообщает: «Значительная часть Донецкой и Луганской областей в районе проведения Антитеррористической операции в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины оказалась в загрязненной огромным количеством взрывоопасных предметов. В результате этого на Востоке Украины существенно участились случаи травмирования и гибели как мирного населения, так и военнослужащих ВС Украины и других формирований».

По оценкам Организации Объединенных Наций, год назад только вдоль всей линии разграничения в зоне АТО территория, загрязненная минами, имела площадь около трехсот квадратных километров. Очистка этой местности от мин носит несистемный характер, и производится только в отдельных участках линии разграничения и важных объектах. В пояснительной записке к законопроекту значится, что состоянием на декабрь 2015 года сотрудники МЧС уже обезвредили около 45 тысяч боеприпасов на площади менее 95 кв. км. По данным Минобороны Украины, с начала АТО и до мая 2016 года специалисты ВСУ обезвредили около 112 093 минно-взрывных устройств, однако оставшихся мин в десятки раз больше.

Разработчики закона заявляют, что при его подготовке был учтен международный опыт противоминной деятельности, в частности – стран Балканского полуострова. В пояснительной записке значится: «После войны 1991-1995 годов высокая смертность гражданского населения от мин и боеприпасов стала огромной проблемой. При этом очень важно, что власти балканских стран стали осуществлять не военное, а гуманитарное разминирование. Отличие между этими двумя видами ликвидации мин в том, что гуманитарное разминирование носит системный характер, осуществляется комплексно на всей территории, в результате чего местность полностью очищается от взрывных устройств и становится безопасной для мирной жизни». Как известно, разминирование – это длительный процесс. Некоторые территории в западной части Балканского полуострова до сих пор загрязнены минами, хотя с момента окончания боевых действий прошло уже более двадцати лет. Аналогичная программа сейчас реализовывается в Азербайджане и других странах.

Также международный опыт разминирования в послевоенные годы показал, что это занятие не из дешевых. В частности, в 2015 году Хорватия потратила на полную очистку территории площадью 104 кв. км от мин 28,7 миллионов евро, а за вся десятилетняя хорватская программа разминирования обойдется стране в 550 миллионов евро. Получается, что 1 тысяча квадратных километров территории очищается от мин за 500 миллионов евро.

Стоит также напомнить о том, что у Украины существуют международные обязательства по осуществлению противоминной деятельности. В 2004 года Украина ратифицировала Протокол о взрывоопасных предметах – последствиях войны к Международным стандартам противоминной деятельности, поэтому противоминная деятельности в нашей стране должна осуществляться в соответствии с этими стандартами. Эти стандарты предусматривают возложения гуманитарного разминирования в стране на специальный государственный орган, который несет полную ответственность за строгое выполнение всех этапов разминирования. К этой деятельности должны привлекаться иностранные эксперты, доноры и неправительственные организации.

Сейчас полномочия этого специального госоргана выполняет ведомство в структуре Министерства обороны Украины, однако оно очень ограничено в привлечении этих иностранных субъектов, а также зарубежного финансирования. По словам экспертов, принятие этого закона может существенно решить проблему очистки территорий Донбасса от мин, поскольку Минобороны Украины сейчас не может заниматься гуманитарными разминированием. Именно поэтому в Хорватии, в частности, был создан Хорватский центр разминирования, являющийся отдельной организацией, которая занимается и исследованиями, и деятельностью по разминированию. В Боснии и Герцеговине законодательство о разминировании предусмотрено создание Национального центра разминирования, координирующего гуманитарное разминирование. Эти структуры получают зарубежное финансирование. За выделенными на разминирование иностранными денежными средствами осуществляется строгий контроль. Сейчас в Украине уже работает Датская группа по разминированию, основное направление ее деятельности - оказание помощи мирному населению, в том числе - пострадавшему от взрывов. Однако, противоминная деятельность в Украине должна носить системный и комплексный характер, поэтому принятие этого законопроекта является очень важным для обеспечения безопасности на Донбассе.

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