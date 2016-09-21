Нерівний обмін: Геращенко розповіла, чого хочуть сепаратисти за українських полонених

Народний депутат України та член контактної переговорної групи в Мінську Ірина Геращенко розповіла, чого саме вимагають члени терористичних угрупувань Л/ДНР в обмін на звільнення захоплених ними українських заручників, - про це інформує replyua.net з посиланням на портал Цензор.нет.
Так, за словами Геращенко, задля звільнення сорока п’яти наших полонених, сепаратисти вимагають передати їм шість сотень заарештованих за тяжкі та особливо тяжкі злочинні діяння терористів. У цьому списку є особи, які не мають жодного зв'язку з Мінським процесом – наприклад, злочинці, яким інкримінують підготовку терористичних актів у Харкові та Одесі. Зараз кримінально-процесуальний статус цих осіб вивчається, - повідомила нардеп.
Нагадаємо, однією із складових Мінського процесу урегулювання конфлікту на Сході України є обмін полоненими. Переговори ведуться як на рівні контактної групи, так і на більш високому рівні. Наприклад, про звільнення Володимира Жемчугова та Юрія Супруна Президент України Петро Порошенко вів переговори особисто з главою російської держави Володимиром Путіним. Точні дані відсутні, проте експерти оцінюють кількість полонених, які перебувають в руках терористів, щонайменше в сотню осіб.
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