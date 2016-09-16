В ХХI столітті на Донбасі почало процвітати рабство

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що безкоштовно на бойовиків працюють кілька тисяч засуджених. Цю інформацію також підтвердив правозахисник Павло Лисянський, передає replyua.net.
«Деякі засуджені були переведені в місця ув'язнення на підконтрольну територію, зокрема з так званої «ДНР». Нам віддавали ув'язнених, цим займається омбудсмен Валерія Лутковська, і 110 осіб вдалося забрати з непідконтрольною території. По Луганській області таких випадків не було жодного. Тому ми переключилися саме на ув'язнених, які залишилися в тюрмах «ЛНР». У Донецьку на контакт йдуть більше, ніж в Луганську, у них є «омбудсмен», з яким можна говорити. Луганськ ж повністю обмежив доступ до місць позбавлення волі всіх без винятку міжнародним організаціям. Я знаю це точно, бо вже більше 2-х місяців представляю інтереси 107-ми ув'язнених, і звертався до всіх міжнародних організацій з цією проблемою. Всі вони говорять, що вони не володіють інформацією про те, що відбувається в місцях позбавлення волі «ЛНР», так як їм обмежили доступ», – розповів Павло Лисянський.
За його словами, є різні випадки порушення прав людини: примус до праці, людей не відпускають на свободу після закінчення терміну ув’язнення, до деяких застосовується фізичне насилля.
«Дуже велика проблема в тому, що я не можу пробити нормально інформаційний простір. Наприклад, є конкретна людина – Олександр Ефрешін, який відбуває покарання в колонії «ЛНР». Він у 2014 році отримав амністію, але через масові заворушення в Луганській області в 2014 році не встиг звільниться. Тому він і досі перебуває в 19-ій колонії, працює там, виробляє деревне вугілля, шлакоблок. І, коли він звільниться, невідомо. І питання в тому – як йому захистити свої права, адже його утримують там незаконно?», – розповів правозахисник.
Багато родичів в'язнів ведуть переписку з владою «ЛНР», які, в свою чергу, згодні віддати людей за умови, що український уряд офіційно звернеться до уряду «ЛНР» з відповідним запитом. Але український уряд не звернеться, тому що це факт визнання тих незаконних формувань. Таким чином, стає зрозуміло, що «уряд» «ЛНР» насильно утримує наших громадян на благо своїх політичних амбіцій.
Тому слід констатувати, що зараз в центрі Європи утворилося рабовласницька держава, яке збагачується за рахунок рабської праці.
Зараз намітилася така тенденція, коли на території «ЛНР» почали заарештовувати людей за зберігання зброї, садять навіть за 3 патрона. У «силовиків» є план по набору. Потім ці люди потрапляють на зони і починають там безкоштовно працювати.
«10 тисяч в'язнів відбувають зараз покарання, яке отримали за українським законодавством. Може здатися, що невизнані республіки, утримуючи цих засуджених, визнають український закон. Насправді все навпаки, вони не визнають українське законодавство, не відпускаючи ув'язнених, які за українськими законами вже мали бути вільні. Взяти хоча б «закон Савченко», який у них не працює. Сепаратисти тримають ув’язнених для того, щоб була база людей, за рахунок праці яких вони збагачуються», – зазначив юрист.
Плюс до цього – до ув’язнених їздять родичі, возять передачі, платять за «готель» при місцях позбавлення волі, кімнати в яких стоять в два рази дорожче, ніж в Україні. Якщо віддати засуджених, то грошовий потік, який везуть з собою родичі, зменшиться.
Бойовики досить часто застосовують фізичну силу до ув’язнених. В результаті фізичного насильства над в'язнями, в Донецькій і Луганській області був зафіксований навіть випадок смерті. В'язнів били, але вони вмирали не від завданих каліцтв, а від ненадання своєчасної медичної допомоги. Тобто після побиття засуджені просто вмирали в карцері.
Крім того, бойовики використовують засуджених, як військовий ресурс. По колоніям ходять уповноважені люди, пропонуючи приєднається до рядів армії невизнаних республік. Є випадки, коли засуджені погоджуються. Також пропонують ув'язненим написати заяву, що вони погоджуються відбувати свій строк на території «ЛНР» за добровільним вибором. І є такі, які погоджуються. Тому що деяким після такої згоди зменшують термін. Тому не всі ув'язнені «ЛНР» хочуть відбувати термін на території підконтрольної Україні, резюмував Павло Лисянський.
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