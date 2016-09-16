валюта
СпецтемаПономарь дал четкий ответ, когда закончится война на Донбассе и упадет консервная колонна в Украине

За минулу ніч СММ ОБСЄ не зафіксувала жодного пострілу на Донбасі

За минулу ніч СММ ОБСЄ не зафіксувала жодного пострілу на Донбасі
Минулої ночі спостерігачі ОБСЄ не почули жодного пострілу в зоні проведення антитерористичної операції. Про це сьогодні, 16-го вересня, під час свого виступу на прес-конференції повідомив замісник глави СММ ОБСЄ Олександр Хуг, передає replyua.net.

«Відповідно до всіх звідів від наших 14-ти представництв у Луганській та Донецькій областях загальна ситуація в ніч на 16-те вересня залишалася спокійною. Останній факт порушення режиму «тиші» було зафіксовано напередодні о 17-й годині за київським часом в районі Ясинуватої, Авдіївки», - зазначив Хуг. «З Широкиного до Станиці Луганської не було зафіксовано жодного факту вибуху. Не чулися навіть постріли зі стрілецької зброї», - наголосив Хуг.

В той самий час він зауважив, що рано ще про щось судити, оскільки все може змінитися за декілька годин. Хуг зазначив, що важке озброєння досі не відведене з зони безпеки, а отже несе потенційну загрозу. «У будь-який момент за будь-яких причин може розпочатися провокація, яка може призвести до відкриття вогню у відповідь», підкреслив представник СММ ОБСЄ. Перед цим лідери так званих «Д/ЛНР» запевняли, що їхня сторона буде дотримуватися режиму «тиші» з 15-го вересня на протязі 7-ми діб.

Горячая тема: Захарова: Украина претендует на часть территории РФ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Поделитесь
Важное за день

Свежие новости

Українців попереджають про небезпеку користування Galaxy Note 7 на борту літаків

ЄС може скасувати візовий режим для України вже на початку жовтня - Парубій

"Малярам", які перефарбували зірку в Москві компенсують 2 мільйони рублів

Зависть движет большинством из нас

Велика приватизація почнеться у жовтні - президент

НАБУ має отримати право на самостійне прослуховування - ЄС

Пономарев: в США настоящая истерика

За минулу ніч СММ ОБСЄ не зафіксувала жодного пострілу на Донбасі

Роман Бочкала: Донбассом продолжают управлять террористы, прикрываемые Москвой

Електронне декларування: боротьба влади проти відкритості

Депутат: радикалы расширяют списки своих преступных услуг

СМИ: Яценюк живет в спартанских условиях

Клинтон рассказала о болезни и выборах

Из-за перебоев с доставкой зерна производители потеряли миллиарды гривен

Новини з зони АТО за минулу добу (15.09.16)

Ирландия поддержит Великобританию в переговорах по выходу из ЕС

Деяких міністрів можуть звільнити - АП

В Киеве участились задержания наркоманов и наркокурьеров

Россияне требуют «убрать» Шнурова с пропагандистского канала

Меркель: ЄС знаходиться у критичному стані

 Новости за день