За минулу ніч СММ ОБСЄ не зафіксувала жодного пострілу на Донбасі

Минулої ночі спостерігачі ОБСЄ не почули жодного пострілу в зоні проведення антитерористичної операції. Про це сьогодні, 16-го вересня, під час свого виступу на прес-конференції повідомив замісник глави СММ ОБСЄ Олександр Хуг, передає replyua.net.
«Відповідно до всіх звідів від наших 14-ти представництв у Луганській та Донецькій областях загальна ситуація в ніч на 16-те вересня залишалася спокійною. Останній факт порушення режиму «тиші» було зафіксовано напередодні о 17-й годині за київським часом в районі Ясинуватої, Авдіївки», - зазначив Хуг. «З Широкиного до Станиці Луганської не було зафіксовано жодного факту вибуху. Не чулися навіть постріли зі стрілецької зброї», - наголосив Хуг.
В той самий час він зауважив, що рано ще про щось судити, оскільки все може змінитися за декілька годин. Хуг зазначив, що важке озброєння досі не відведене з зони безпеки, а отже несе потенційну загрозу. «У будь-який момент за будь-яких причин може розпочатися провокація, яка може призвести до відкриття вогню у відповідь», підкреслив представник СММ ОБСЄ. Перед цим лідери так званих «Д/ЛНР» запевняли, що їхня сторона буде дотримуватися режиму «тиші» з 15-го вересня на протязі 7-ми діб.
Горячая тема: Захарова: Украина претендует на часть территории РФ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter