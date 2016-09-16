Новини з зони АТО за минулу добу (15.09.16)

За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції серед військовослужбовців ЗСУ загиблих не зафіксовано. Проте не обійшлося без поранених: трьох наших бійців госпіталізували з пораненнями різних ступенів тяжкості. Ще один солдат отримав контузію. Про це сьогодні, 16-го вересня, під час проведення чергової прес-конференції розповів речник Адміністрації президента України з питань АТО Лисенко Андрій, передає replyua.net.
«В результаті проведення військових дій за минулої доби серед українських захисників загиблих немає. Троє бійців отримали поранення. Один військовослужбовець Збройних сил України отримав контузію у результаті підриву розтяжок у Авдіївці та Кримську», - повідомив полковник.
Водночас він наголосив, що за минулу добу кількість обстрілів з боку російських терористів значно зменшилась. Також сепаратисти не застосовували артилерію. Речник АТО вважає, що дана ситуація зумовлена перебуванням на окупованій частині Донбасу глав Міністерств закордонних справ країн Європи. «Але, нажаль, цілковитого дотримання режиму «тиші» ми не спостерігаємо», - підкреслив Лисенко. Він також додав, що досі існує загроза відновлення інтенсивного ведення вогню.
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