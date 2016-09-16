Роман Бочкала: Донбассом продолжают управлять террористы, прикрываемые Москвой

Перемирие на Донбассе, – оно, как мед в горшочке у Виннипуха, – как бы и есть, а как бы и нет. В целом в регионе обстрелов после объявления перемирия стало меньше, но на каких-то участках их стало не просто больше, их стало в разы больше, – пишет в своем блоге военный журналист Роман Бочкала. Там, где, как правило, была самая тяжелая ситуация, – в Зайцево, Авдеевке, Марьянке, в районе Песок, – она таковой и остается. В Зайцево с вражеской стороны по украинским позициям было выпущено две сотни 122-миллимитровых снарядов. И это после объявления перемирия.
Журналист не видит каких бы то ни было «объективных» причин для такого массированного обстрела. Скорее всего, противник просто провоцировал украинских военных, чтобы потом их же и обвинить в несоблюдении мирных договоренностей. Поэтому вряд ли стоит ожидать чего-то существенного от такого перемирия. По словам журналиста, Донбассом по-прежнему руководят наемники и террористы, прикрываемые Москвой. А, следовательно, никаких перспектив в достижении мирного урегулирования ситуации на Донбассе пока нет.
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