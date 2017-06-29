валюта
СпецтемаТурчинов: российская недоимперия не сможет остановить Украину кибератаками и войной

Блогер: чудові новини з порту

Блогер: чудові новини з порту
Оглядач Олександр Коваленко (Злий Одесит), який цікавиться розвитком війська в Україні, у своєму Фейсбук поділився приємною для українців новиною, - про це повідомляє інтернет-портал replyua.net з посиланням на допис блогера в соцмережі.

Так, блогер зауважує, що смуга добрих новин для української армії продовжується. Наприклад, сьогодні, двадцять дев’ятого червня 2017 року, флагман українських військово-морських сил фрегат «Гетьман Сагайдачний» вийшов із сухого доку. Нагадаємо, судно проходило ремонт на потужностях Іллічівського судноремонтного заводу, біля причалу якого він наразі вільготно розмістився. Загалом, роботи з ремонту судна ще в процесі, але він вже виглядає як нова копійка – свіжопофабрований, він перебуває у повній готовності.

Але – у готовності до чого? – задається питанням блогер. І відразу відповідає: міжнародні військово-морські навчання «Сі-Бриз» почнуться лише десятого липня цього року. Більш близька дата – День військово-морських сил України. Це наштовхує на думку, що вже найближчими днями фрегат прийме на свій борт всіх, хто бажає долучитись до святкування цього дня. Одним словом, все йде по плану, або, як говорять в Одесі – «не дочекаєтесь» - наголошує Коваленко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пионтковский: у Украины появился новый надежный союзник, размазавший по стенке Путина

Срочно: Ким Ахеджаков: такого позора наша дипломатия еще не знала
Важное за сутки
29 июн 2017
17123

Пионтковский: у Украины появился новый надежный союзник, размазавший по стенке Путина

Андрей Пионтковский, известный российский политолог, в блоге на Новом времени пишет о том, что у Украины появился надежный союзник в лице Франции, информирует replyua.net. По словам Пионтковского,

29 июн 2017
7422

Не стало Олега Яковлева: певец скончался из-за несвоевременного обращения в больницу

Сегодня утром из России пришло сообщение о скоропостижном уходе из жизни Олега Яковлева – бывшего солиста одной из самых популярных групп Иванушки International. Как информирует replyua.net, о смерти

Последние новости

Казанський: антисемітизм на Хрещатику

Міністри оборони України та США обговорили співпрацю між двома державами

Блогер: нове звинувачення Саакашвілі свідчить про те, що він - лицемір

У Кремлі заговорили про права захопленого на Донбасі російського військового

Блогер: от у кого варто питати чому Ахметов не сидить

У Міноборони повідомили, що нині відбувається з затриманим російським військовим

Блогер: ще один терорист піде на добриво

Вашингтон запровадив санкції проти Китаю через допомогу КНДР

Блогер: чудові новини з порту

У Вашингтоні повідомили, коли Трамп зустрінеться з Путіним

Бабченко: коли у Росії щось зміниться

В уряді заявили про необхідність переселення людей з Донбасу

Бабченко: що не так із російськими спецпризначенцями?

Організатори Євробачення розповіли, як покарають Київ за скандал з Самойловою

Історик: Україна теж може підняти ставки у гібридній війні

У Харкові суд виніс рішення у справі росіянки, яка воювала за «ДНР»

Казарін: війна постійно поруч

На Банковій розповіли завдяки кому до Дня Конституції нагородили регіоналів

У РНБО пояснили, як в Україні поширилася кібератака

Уколов: не варто роздмухувати скандал навколо нагородження

 Новости за день