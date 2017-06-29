Блогер: чудові новини з порту

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Оглядач Олександр Коваленко (Злий Одесит), який цікавиться розвитком війська в Україні, у своєму Фейсбук поділився приємною для українців новиною, - про це повідомляє інтернет-портал replyua.net з посиланням на допис блогера в соцмережі.Так, блогер зауважує, що смуга добрих новин для української армії продовжується. Наприклад, сьогодні, двадцять дев’ятого червня 2017 року, флагман українських військово-морських сил фрегат «Гетьман Сагайдачний» вийшов із сухого доку. Нагадаємо, судно проходило ремонт на потужностях Іллічівського судноремонтного заводу, біля причалу якого він наразі вільготно розмістився. Загалом, роботи з ремонту судна ще в процесі, але він вже виглядає як нова копійка – свіжопофабрований, він перебуває у повній готовності.Але – у готовності до чого? – задається питанням блогер. І відразу відповідає: міжнародні військово-морські навчання «Сі-Бриз» почнуться лише десятого липня цього року. Більш близька дата – День військово-морських сил України. Це наштовхує на думку, що вже найближчими днями фрегат прийме на свій борт всіх, хто бажає долучитись до святкування цього дня. Одним словом, все йде по плану, або, як говорять в Одесі – «не дочекаєтесь» - наголошує Коваленко.