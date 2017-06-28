Блогер: український «Оплот» подолав «китайців» у жорсткій конкурентній боротьбі

Військовий оглядач Олександр Коваленко у своєму дописі на Фейсбук повідомляє про новий гучний та вигідний контракт українського ВПК, - про це інформує новинний портал replyua.net.
Так, блогер зауважує, що нещодавно пакистанський військово-аналітичний портал «Pakistan Defence» повідомив, що український «Оплот» «на підході». Ймовірно, український танк все-таки подолав конкурентів, а ця боротьба дійсно була жорстокою. Непростий шлях до укладення контракту розпочався ще у 2015 році. Саме тоді в Пакистані апробовували дві основні моделі – український «Оплот» та китайський Т-72/Т-90. Порівняння включали в себе тести на точність та якість стрільби, надійність за несприятливих умов пустелі, стійкість за високих температур тощо. Саме тоді український танк подолав китайського конкурента за всіма параметрами.
У 2016 році з’явилось повідомлення про контракт з пакистанцями на суму $600 млн. Але тоді експертне товариство зійшлось на думці про те, що українці просто модернізують пакистанські Т-80УД, далекими нащадками яких є «Оплоти». І зараз – нова приголомшлива новина: Пакистан все-таки збирається купити сто українських «Оплотів», які виявились кращими за всі іноземні аналоги, - наголошує блогер.