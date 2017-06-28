Блогер: український «Оплот» подолав «китайців» у жорсткій конкурентній боротьбі

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Військовий оглядач Олександр Коваленко у своєму дописі на Фейсбук повідомляє про новий гучний та вигідний контракт українського ВПК, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, блогер зауважує, що нещодавно пакистанський військово-аналітичний портал «Pakistan Defence» повідомив, що український «Оплот» «на підході». Ймовірно, український танк все-таки подолав конкурентів, а ця боротьба дійсно була жорстокою. Непростий шлях до укладення контракту розпочався ще у 2015 році. Саме тоді в Пакистані апробовували дві основні моделі – український «Оплот» та китайський Т-72/Т-90. Порівняння включали в себе тести на точність та якість стрільби, надійність за несприятливих умов пустелі, стійкість за високих температур тощо. Саме тоді український танк подолав китайського конкурента за всіма параметрами.У 2016 році з’явилось повідомлення про контракт з пакистанцями на суму $600 млн. Але тоді експертне товариство зійшлось на думці про те, що українці просто модернізують пакистанські Т-80УД, далекими нащадками яких є «Оплоти». І зараз – нова приголомшлива новина: Пакистан все-таки збирається купити сто українських «Оплотів», які виявились кращими за всі іноземні аналоги, - наголошує блогер.