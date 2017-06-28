Блогер: Україна крутіша за стандарти НАТО

Політичний та економічний оглядач Кирило Сазонов у дописі в соціальній мережі повідомляє читачам деякі факти про українську армію, - про це інформує новинний інтернет-ресурс replyua.net.
Так, блогер цитує повідомлення генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Йенса Столтенберга: за словами політика, Румунія, Латвія та Литва у ході тривалих переговорів все-таки взяли на себе зобов’язання підняти рівень витрат на оборону до 2% ВВП, як це передбачено статутом НАТО. Блогер іронізує – Україна вже зараз витрачає на оборону та силовий блок 5% всього ВВП, а це значить, що ми більше ніж вдвічі крутіші за стандарти НАТО. Загалом, це свідчить про те, що нас вже можна приймати до складу Альянсу, - наголошує Сазонов.
Нагадаємо, відповідно до статуту НАТО, всі союзники зобов’язані витрачати на оборону не менше 2% свого ВВП, проте низка держав до останнього часу ігнорувала це правило, витрачаючи на армію 1,5% та навіть 1% ВВП. Ця тенденція неодноразово була розкритикована Сполученими Штатами, які є основним «донором» Альянсу. Президент США Дональд Трамп навіть погрожував відмовитись від союзницьких зобов’язань у разі, якщо держави Європи і далі порушуватимуть умови статуту.