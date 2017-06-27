Політолог: варто чекати нових терактів

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Росії розповіли про наслідки нестачі води в Криму

Політолог Олеся Яхно-Белковська у своєму дописі в соціальній мережі пояснює чого варто чекати найближчим часом в безпековому розрізі, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.Так, Яхно-Белковська перелічує події, які потрясли Україну останнім часом – це і вбивство Максима Шаповала, і сьогоднішні кібератаки на основні урядові мережі. За її словами, всі ці явища вказують на те, що ризики диверсійно-терористичної діяльності проти нашої держави будуть зростати з кожним днем. Раз уже противник не зміг нас перемогти військовим шляхом, відтепер варто чекати створення умов, за яких населення перебуває у постійному страху іншими способами.Політолог наголошує, що дуже важливо аби всі політики, незалежно від партійної приналежності, зараз розуміли рівень загроз, що постають перед нами. Неприємно згадувати, що деякі діячі критикували виділення на оборону й безпеку 5% ВВП, - зауважує Яхно-Белковська. Також при схваленні бюджету було чутно нарікання щодо того, що фінансування силових відомств становить половину вищеназваної суми. Політолог сподівається, що останні події переконають притомних політиків у тому, що фінансування армії та силових структур є інвестицією у нашу ж безпеку.