Впервые в истории нас не рвут со всех сторон, а поддерживают. И это не может не радовать, – блогер

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Популярный украинский блогер Кирилл Данильченко рассуждает у себя в Facebook, что для любой страны, которая ведет войну очень важный фактор – это надежные проверенные союзники. Как только в Первой мировой войне заблокировали поставки зерна из России и вывели ее из войны, тут же начались катаклизмы на западном фронте в результате опять увеличилось количество погибших. Если бы не ленд-лиз, не десант в Италии и Нормандии, не бомбардировки, то СССР во Второй мировой войне могло бы ожидать поражение.Как пишет Кирилл Данильченко, сейчас союзники не бросают в беде нас, чего только стоят кредиты, короткие транши и всяческие уступки со стороны наших партнеров, направленные на поддержку нашей армии. Каждая страна по крупице, но помогает нам в борьбе с агрессором, это и болгарские и польские боеприпасы, автомобильная техника, бронемашины с доставкой в Борисполь, инструктора, американские БПЛА, ПНВ, канадские тепловизоры и еще множество всего, что часто остается за кадром журналистских телекамер.«Мы опираемся на ключевых игроков мира – самых развитых и богатых. Дипломатия, финансовая помощь, санкции, постоянная угроза их усиления – это помощь бесценна. Нам не дают упасть, а «Бензоколонку» толкают в спину. И то, что президент самой влиятельной страны мира сегодня встречается с Порошенко – отличный сигнал на весь мир. Мы не одни в войне. Наверное, впервые в истории нас не рвут со всех сторон, а поддерживают. И это не может не радовать», – резюмировал Кирилл Данильченко.