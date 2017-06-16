Донік: як же треба любити владу, щоб так боротись за місце біля корита

Волонтер та популярний український блогер Роман Донік на персональній сторінці в соціальній мережі розповідає історію одного з колишніх генералів ЗСУ, який дуже цінує своє колишнє місце роботи, - про це повідомляє новинний портал replyua.net.
Так, блогер згадує генерала Хижого – саме його минулого року втретє звільнили з лав збройних сил. Відповідно, юристи генерала порадили йому звернутись до суду, що він і зробив. Суд першої інстанції визнав звільнення цілком законним. Далі було звернення до апеляційного суду, але і він не знайшов порушень у процедурі звільнення цього високоповажного військовослужбовця. Тим не менш, Хижий не зупинився і на цьому – наступне подання було направлене до Вищого адміністративного суду, який скасував попередні рішення і направив праву на новий розгляд.
Донік повідомляє, що сьогодні, шістнадцятого червня 2017 року, суд першої інстанції знову розглянув справу генерала Хижого. І знову не знайшов порушень у процедурі його звільнення зі служби, яке відбулось рік тому. Ймовірно, варто чекати нового апеляційного провадження, в рамках якого буде прийняте таке ж рішення. Це ж як треба любити владу, щоб так настирливо боротись за місце біля корита? – цікавиться блогер.