Блогер: у ЗСУ настає ера бойових роботів?

Блогер Олександр Коваленко уважно слідкує за розробками українських зброярів і намагається тримати в курсі своїх читачів, - про це replyua.net інформує з посиланням на персональну сторінку експерта в соціальній мережі.
Так, блогер помітив, що попит в українських реаліях доволі швидко породжує пропозицію. Наприклад, потреба в БПЛА трирічної давнини спровокувала широку лінійку різноманітних розробок – навіть ДП «Антонов» випробовує свій перший ударний безпілотник під назвою «Горлиця».
Щось подібне можна спостерігати зараз у сфері роботи над бойовими платформами, що мають дистанційне управління. Блогер порівнює їх із бойовими роботами. Серед найбільш перспективних Коваленко називає «Фантом», «Піранью» та «Черепашку». Якщо узагальнити, то розробники зробили акцент на малопомітних та малогабаритних платформах. Наприклад, навіть найбільший з них – «Фантом» - не сягає і метрової висоти. Друга характерна риса «роботів» - направленість на виконання широкого спектру завдань – це і доставка вантажів, і евакуація поранених з поля бою тощо. Блогер нагадує, що українські роботобудівники роблять тільки перші кроки на шляху створення повноцінних бойових машин. Тим не менш, навіть поточні результати дають надію, що найближчим часом ми побачимо «бойових роботів» на озброєнні ЗСУ, - прогнозує блогер.