Доник сообщил о главном провале армии в Украине

По мнению волонтера Романа Доника, в украинских ВС огромный провал, выражающийся в наличии очень большой пропасти между рядовыми военнослужащими и офицерами. Об этом Доник рассказал во время беседы с журналистами издания «Апостроф», передает replyua.net.
«Внизу мы имеем солдата, желающего чему-то научиться. Сверху стоит начальник Генштаба, возглавляющий учебный центр или дивизию. Его и солдата разделяет пропасть», - отметил волонтер, подчеркнув, что причиной существования такой проблемы являются нормы действующего законодательства, которые пока что менять не спешит никто. «Невозможно у нас кого-то лишить работы, даже если это негодяй, или человек, плохо справляющийся со своими обязанностями. Его нереально уволить», - сказал Роман Доник.
Также он добавил, что время от времени все же поступают новости о лишении звания офицеров, однако процедура эта очень непростая, в частности, когда речь идет о человеке, имеющем статус участника боевых действий. Со слов волонтера, суды восстанавливают своими решениями некоторых офицеров, которых ранее лишили должности. «В Украине просто так нельзя выбросить на улицу 50 – 100 тысяч человек», - сделал вывод Доник.