«Соки и йогурты»: Полторак реформировал питание военных ВСУ

Военные учебные заведения, некоторые армейские госпитали и военные части Украины перейдут на реформированную систему питания. Об этом, ссылаясь на постановление украинского министра обороны Степана Полторака, рассказал на своей Facebook-странице Юрий Бирюков. По данным источника, уже весной 2017-го года некоторые формирования будут переведены на новые стандарты.
По словам Бирюкова, новое постановление Степана Полторака свидетельствует о том, что военные ВСУ более качественное, сбалансированное питание. В частности, принятая концепция перехода к новым стандартам питания до 2020-го года предполагает шведский стол — военные смогут выбирать блюда, для них будут готовить свежие салаты. Также в рамках реформ питание военных ВСУ обогатят соками и йогуртами.
Уже известно, что первыми, кто испытает новые стандарты питания, станут военные лечебные учреждения (киевский, винницкий, одесский, харьковский, львовский госпитали), а также учебные заведения для будущих военных во Львове, Киеве, Житомире, Харькове. Сообщается также, что все эти нововведения являются «планами на текущий год», хотя программа и рассчитана до 2020 года. Также Бирюков отметил, что на модернизацию пищеблоков и столовых было выделено порядка 150 миллионов гривен: на эти средства оборонное ведомство планирует закупить оборудование (парконвектоматы, холодильники, мясорубки).