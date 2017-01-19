Бійці на передовій скупалися в ополонці просто перед носом у бойовиків



Військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України скупалися з одному з водоймищ біля лінії розмежування на свято Водохреща. Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Фейсбуці вищевказаної бригади,



«Командир бригади та декілька його підлеглих розвідників прибули до одного з водоймищ біля лінії розмежування на підконтрольній Києву території України. І ще до сходу сонця, за старовинними козацькими обрядами, чоловіки занурилися у воду. Командир перший пригнув до ополоники, закликавши інших робити те саме», - йдеться у повідомленні.



«Я вірю, що сьогодні особливий день. Саме в цей день вода має особливу цілющу силу. На щастя, ми все таки змогли отримати через неї закалювання свого здоров’я на ввесь рік», - каже Віктор Миколюк. Крім того він зауважив, що не зважаючи на безпосередню близькість противника, бійці української армії змогли зустріти свято Водохрещі, як це вимагають старовинні традиції. Як відомо, 19-го січня в Україні відзначається православне свято Водохреща, головним атрибутом якого являється купання у крижаній воді. Це свято являється завершальним у циклі новорічних свят. Однак, за словами медиків, непідготовлена людина може отримати ушкодження організму під час купання в ополонці.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Соцсети взбудоражены заявлением россиянина о необходимости вернуть Крым Украине Військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України скупалися з одному з водоймищ біля лінії розмежування на свято Водохреща. Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Фейсбуці вищевказаної бригади, передає replyua.net «Командир бригади та декілька його підлеглих розвідників прибули до одного з водоймищ біля лінії розмежування на підконтрольній Києву території України. І ще до сходу сонця, за старовинними козацькими обрядами, чоловіки занурилися у воду. Командир перший пригнув до ополоники, закликавши інших робити те саме», - йдеться у повідомленні.«Я вірю, що сьогодні особливий день. Саме в цей день вода має особливу цілющу силу. На щастя, ми все таки змогли отримати через неї закалювання свого здоров’я на ввесь рік», - каже Віктор Миколюк. Крім того він зауважив, що не зважаючи на безпосередню близькість противника, бійці української армії змогли зустріти свято Водохрещі, як це вимагають старовинні традиції. Як відомо, 19-го січня в Україні відзначається православне свято Водохреща, головним атрибутом якого являється купання у крижаній воді. Це свято являється завершальним у циклі новорічних свят. Однак, за словами медиків, непідготовлена людина може отримати ушкодження організму під час купання в ополонці.