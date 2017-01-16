Новая боевая машина Украины: «Тирекс» будет направлен в зону АТО - обзор

Данная информация появилась на Национальном промышленном портале "Незалежной", где опубликован патент на танк с гордым названием «Тирекс». Разработчики боевой машины сразу назвали его конкурентом знаменитой российской Армате передает replyua.net.
Концепт боевой бронированной машины разрабатывался с учетом устойчивости к кумулятивным боевым припасам: как и в Армате, в конструкцию танка добавлена необитаемая башня, а боевой экипаж из трех человек разместится в капсуле с усиленным бронированием. Главным боевым элементом будет 125-миллиметровая пушка, которая управляется дистанционно и заряжается автоматически. Помимо этого в оснастку танка планируется добавить пулеметы, защиту динамического характера «Нож» и «Дуплет».
Основой для Тирекса послужат модели танков производства Т-64 и Т-72: их переделают с учетом актуальных на сегодняшний день требований к машинам боевого назначения согласно опубликованному концепту. Незадолго до этой публикации Сергей Згурец - главный редактор одного из журналов Украины «Defense Express», делал заявление: пробный образец танка «Тирекс» сойдет с конвейера до начала 2017 года и будет отправлен в зону АТО. Создатели боевой машины ставят Тирекс в один ряд с современными танками, в том числе и широко разрекламированным российским танком «Армата».