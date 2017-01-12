Військовий медик врятував життя бійця АТО ціною власного

Польовий лікар-хірург, лейтенант Владислав Трепко, який сам родом з Чернівців, ціною власного життя врятував свого побратима – раненого бійця – під час обстрілів з боку проросійських найманців на Донбасі. Про це у четвер, 12-го січня, повідомляє видання «Народна Армія», передає replyua.net.
Ще навчаючись у 9-му класі Владислав прийняв рішення вивчитися на медика. Для того, щоб досягти своєї мети, молодому чоловікові знадобилося аж 13 років. Його знайомі, близькі та рідні знали та розуміли, що Владислав – лікар від Бога. За словами матері, мобілізація застала його зненацька. «До нас зателефонували та запросили Владислава прийти до військкомату. Він міг би і не йти на війну, оскільки навчався на інтернатурі та легко міг взяти відстрочку. Все що я могла йому сказати: «Сину, це лише телефонний дзвінок». А він мені у відповідь: «Мамо, мені потрібно там бути. Я офіцер!». За декілька хвилин він зібрався та пішов», - розповідає жінка.
Владислав допомагав військовослужбовцям сил АТО під час ведення найгарячіших боїв під Степанівкою, Тельмановим, Дебальцевим… Однак бій 12-го лютого 2015 року став для нього фатальним. «В той день по телевізору в новинах я почула, що на фронті обстріляли дві машини медиків. І тут я серцем відчула, що з моїм сином щось трапилось», - зазначила мати. Наступного дня зателефонував командир та розповів батькам про сумну звістку.